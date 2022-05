BALADE DÉCOUVERTE RAMASSAGE DE DÉCHETS Champfrémont Champfrémont Catégories d’évènement: Champfrémont

Mayenne

BALADE DÉCOUVERTE RAMASSAGE DE DÉCHETS Champfrémont, 8 mai 2022, Champfrémont. BALADE DÉCOUVERTE RAMASSAGE DE DÉCHETS Champfrémont

2022-05-08 – 2022-05-08

Champfrémont Mayenne Champfrémont Up Life vous propose un rendez vous pour découvrir « Le chemin des fleurs et des abeilles » tout en faisant un geste citoyen de collecte de déchets.

Rendez vous devant l’école Bouchara de Champfrémont, point de départ de la randonnée. (4km).

N’hésitez pas à apporter votre pique nique pour un moment détente après. Une petite balade découverte, ramassage de déchets ça vous tente ? up.life.avaloirs@gmail.com Up Life vous propose un rendez vous pour découvrir « Le chemin des fleurs et des abeilles » tout en faisant un geste citoyen de collecte de déchets.

Rendez vous devant l’école Bouchara de Champfrémont, point de départ de la randonnée. (4km).

N’hésitez pas à apporter votre pique nique pour un moment détente après. Champfrémont

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Champfrémont, Mayenne Autres Lieu Champfrémont Adresse Ville Champfrémont lieuville Champfrémont Departement Mayenne

Champfrémont Champfrémont Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/champfremont/

BALADE DÉCOUVERTE RAMASSAGE DE DÉCHETS Champfrémont 2022-05-08 was last modified: by BALADE DÉCOUVERTE RAMASSAGE DE DÉCHETS Champfrémont Champfrémont 8 mai 2022 Champfrémont mayenne

Champfrémont Mayenne