Rendez-vous à l'Abbaye d'Aubazine.

Balade interdite aux chiens, même tenus en laisse. Retrouvons-nous une matinée ou un après-midi, pour découvrir les plantes sauvages comestibles, apprendre à les reconnaître et à les cuisiner. Avec Hildegarde, de l’association Echappées Sauvages.

Promenade, à pas tranquille, pour découvrir et apprendre à reconnaître les plantes sauvages comestibles de saison.

Prévoir des chaussures fermées, des vêtements de pluie et/ou casquette et une bouteille d’eau.

Réservation obligatoire en ligne. assoechappeessauvages@gmail.com https://www.echappeessauvages.org/ Rendez-vous à l’Abbaye d’Aubazine.

