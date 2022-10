Balade découverte parcours de l’eau potable Roppentzwiller Roppentzwiller Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Roppentzwiller

Balade découverte parcours de l'eau potable

43 rue principale Roppentzwiller Haut-Rhin

2022-10-12

Haut-Rhin Roppentzwiller Venez découvrir avec vos enfants le temps d’une balade ponctuée d’activités ludiques (jeux et quizz) comment fonctionne un captage d’eau. Vous serez ainsi incollables sur l’origine de l’eau potable ! Venez découvrir avec vos enfants le temps d’une balade ponctuée d’activités ludiques comment fonctionne un captage d’eau. Tout public. Prévoir vêtements adaptés. Roppentzwiller

