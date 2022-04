Balade découverte : Nuit de l’engoulevent Névez Névez Catégories d’évènement: Finistère

Névez

Balade découverte : Nuit de l’engoulevent Névez, 24 juin 2022, Névez. Balade découverte : Nuit de l’engoulevent Névez

2022-06-24 – 2022-06-24

Névez Finistère Névez Au crépuscule, un ronronnement continu, quelques claquements d’ailes… mais quel est donc cet oiseau? Venez tenter d’apercevoir cet étrange oiseau migrateur. Durée : 2h00 Réservation obligatoire la veille.

Age minimum conseillé : 6 ans Tarifs : 8€ / Réduit* : 5€ / Gratuit moins de 12 ans

Tarif réduit : demandeurs d’emploi, adhérents à bretagne Vivante et étudiants. +33 2 98 06 87 90 Au crépuscule, un ronronnement continu, quelques claquements d’ailes… mais quel est donc cet oiseau? Venez tenter d’apercevoir cet étrange oiseau migrateur. Durée : 2h00 Réservation obligatoire la veille.

Age minimum conseillé : 6 ans Tarifs : 8€ / Réduit* : 5€ / Gratuit moins de 12 ans

Tarif réduit : demandeurs d’emploi, adhérents à bretagne Vivante et étudiants. Névez

dernière mise à jour : 2022-03-19 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Névez Autres Lieu Névez Adresse Ville Névez lieuville Névez Departement Finistère

Névez Névez Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nevez/

Balade découverte : Nuit de l’engoulevent Névez 2022-06-24 was last modified: by Balade découverte : Nuit de l’engoulevent Névez Névez 24 juin 2022 finistère Névez

Névez Finistère