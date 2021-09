Labécède-Lauragais Maison d'Antan Aude, Labécède-Lauragais Balade découverte nature “Promenons-nous dans les bois” Maison d’Antan Labécède-Lauragais Catégories d’évènement: Aude

Maison d’Antan, le dimanche 19 septembre à 10:00

” Promenons-nous dans les bois !” balade découverte nature avec David Richin, de l’association Ecodiv. Prévoir des chaussures de marche – 4 km.

Place limitée

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00

