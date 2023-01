Balade découverte littorale à Saint-Aubin-sur-Mer Saint-Aubin-sur-Mer Saint-Aubin-sur-Mer Saint-Aubin-sur-Mer Catégories d’Évènement: Calvados

2023-05-04 16:30:00 – 2023-05-04 18:30:00

digue Favreau OT

Saint-Aubin-sur-Mer

Calvados Saint-Aubin-sur-Mer En compagnie de notre guide Christelle, de mi-mai jusqu’à mi-septembre, venez profiter durant deux heures d’une balade découverte du littoral qui vous initiera à la reconnaissance de la faune et flore de bord de mer. Équipés de bottes et d’une épuisette, c’est parti pour une chasse aux coquillages et aux crustacés depuis la plage de Saint-Aubin-sur-mer ! Au rendez-vous : tourteaux, crabes verts, étrilles, bouquet, moules, bigorneaux, coques, palourdes, couteaux, moules… Partagez en famille un moment de découverte unique du haut de plage, moment de rencontre privilégié avec les petites bêtes qui peuplent l’estran.

Si les conditions sont réunies une sensibilisation au ramassage des coquillages et crustacés pourra vous être proposée. Visite pour adultes et enfants à partir de 6 ans.

Réservation obligatoire, places limitées.

Bottes ou chaussures fermées ne craignant pas l’eau de mer.

En cas d’imprévu météorologique, nous nous réservons le droit d’annuler sans préavis la visite.

+33 2 31 97 30 41

