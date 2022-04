Balade découverte littorale à Saint-Aubin-sur-Mer OT

L’OT Terres de Nacre organise des sorties littorales conviviales et familiales où vous découvrirez le haut de plage (son histoire, sa faune, sa flore…) et nous vous sensibiliserons aux ramassages des coquillages et crustacés si la marée le permet. Bottes obligatoires. (2km/2h) – Niveau 2

Tarif enfant 3,00€ -17 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-29T17:30:00 2022-05-29T19:30:00;2022-06-12T16:00:00 2022-06-12T18:00:00;2022-07-14T18:30:00 2022-07-14T20:30:00;2022-07-29T18:45:00 2022-07-29T20:45:00;2022-08-10T16:30:00 2022-08-10T18:30:00;2022-08-12T18:30:00 2022-08-12T20:30:00;2022-08-27T18:30:00 2022-08-27T20:30:00;2022-09-10T18:15:00 2022-09-10T20:15:00

Détails Autres Lieu OT Adresse digue Favreau,14750,SAINT-AUBIN-SUR-MER lieuville OT

