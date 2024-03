Balade découverte « Les serpents, des mal-aimés captivants » Bois des Sources Le Haillan, samedi 20 avril 2024.

Balade découverte « Les serpents, des mal-aimés captivants » Balade découverte « Les serpents, des mal-aimés captivants », samedi 20 avril de 10h à 12h. Samedi 20 avril, 10h00 Bois des Sources Sur inscription

Balade découverte « Les serpents, des mal-aimés captivants », samedi 20 avril de 10h à 12h.

Partez à la découverte des serpents du Bois des Sources, accompagné d’un spécialiste de Cistude Nature qui vous apprendra à les connaître et les reconnaître. Sur inscription. Dès 6 ans.

Service développement durable : 05 56 16 44 26 / service.devdurable@ville-lehaillan.fr

Bois des Sources Chemin du moulinat Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine
Téléphone : 05 56 16 44 26
Email : service.devdurable@ville-lehaillan.fr
Lien : https://www.helloasso.com/associations/cistude-nature

Association Cistude Nature