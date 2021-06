Belfort-du-Quercy Belfort-du-Quercy Belfort-du-Quercy, Lot Balade Découverte : « les Bois, Patrimoine du Territoire » Belfort-du-Quercy Belfort-du-Quercy Catégories d’évènement: Belfort-du-Quercy

Belfort-du-Quercy Lot 9h30-12h : balade découverte de l’arbre dans les paysages agricoles avec le CAUE et les rouleaux paysages de Alice Freytet 12h : pique-nique possible au domaine de Malmont 13h30-17h : Cœur de Forêt vous propose 2 évènements Woodlab, atelier pratique sur le travail du bois Balade au pied des arbres, entre ne rien faire et tout couper : sylviculture irrégulière 12h-17h : Exposition « Des forêts et des hommes » Lieux de rendez-vous : Place de l’église Notre Dame le matin et Domaine de Malmont l’après-midi Dans le cadre des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins. Dans le cadre des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins. 9h30-12h : balade découverte de l’arbre dans les paysages agricoles avec le CAUE et les rouleaux paysages de Alice Freytet 12h : pique-nique possible au domaine de Malmont 13h30-17h : Cœur de Forêt vous propose 2 évènements Woodlab, atelier pratique sur le travail du bois Balade au pied des arbres, entre ne rien faire et tout couper : sylviculture irrégulière 12h-17h : Exposition « Des forêts et des hommes » Lieux de rendez-vous : Place de l’église Notre Dame le matin et Domaine de Malmont l’après-midi ©campagne pixabay

Détails Catégories d’évènement: Belfort-du-Quercy, Lot Étiquettes évènement : Autres Lieu Belfort-du-Quercy Adresse Ville Belfort-du-Quercy lieuville 44.26962#1.5437