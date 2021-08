Le Haillan Le Haillan - Bois des Sources - Parking rue du Moulinat entre la maison n°26 et 28 Gironde, Le Haillan Balade-découverte « l’écosystème forestier » Le Haillan – Bois des Sources – Parking rue du Moulinat entre la maison n°26 et 28 Le Haillan Catégories d’évènement: Gironde

Au cours de cette balade vous découvrirez ce milieu de vie et les espèces qui l’habitent. Venez découvrir les richesses du Parc des Jalles. Un écrin de verdure qui s’étend sur une surface de près de 6 000 hectares d’espaces naturels et agricoles en continu, sur 9 communes du nord-ouest de la Métropole. On y rencontre une grande diversité de paysages abritant des sites écologiques remarquables et une biodiversité rare. **Ces animations seront soumises au contrôle du pass sanitaire** (à partir du 30/09 le contrôle du pass sanitaire concerne aussi les enfants de plus de 12 ans).

Gratuit – Sur inscription obligatoire sur le site internet de l’Ecosite du Bourgailh Ces animations seront soumises au contrôle du pass sanitaire (à partir du 30/09 le contrôle du pass sanitaire concerne aussi les enfants de plus de 12 ans).

Parc des Jalles – Balade-découverte « l'écosystème forestier » animée par l'Ecosite du Bourgailh
Le Haillan – Bois des Sources – Parking rue du Moulinat entre la maison n°26 et 28
Le dimanche 3 octobre 2021 à 10:00

