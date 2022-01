Balade découverte : Le sentier des Roches Sainte-Marie-aux-Mines Sainte-Marie-aux-Mines Catégories d’évènement: Haut-Rhin

2022-07-26 10:30:00

Le Pays d'Art et d'Histoire vous invite à participer à une randonnée découverte sur le Sentier des Roches les Mardi 26 juillet et 16 août 2022. RDV à 10H30 devant l'office du tourisme du Val d'Argent, puis déplacement avec votre voiture personnelle au Petit Rombach Durée : 5H à 6H environ avec pause pique-nique incluse. Le pique-nique sera pris à la Roche des fées. Parcours de 12 km, 277 mètres de dénivelé. Démarrant au col du Fouchy, cette randonnée vous donnera l'occasion de traverser les paysages champêtres surplombant le village de Rombach-le-Franc, et de découvrir des roches de grès sculptés par le vent. Au Rocher du Coucou, vous découvrirez un joli point de vue sur la plaine alsacienne et le château du Frankenbourg, avant d'emprunter le chemin du retour. Visite uniquement sur inscription préalable à l'Office de Tourisme du Val d'Argent au 03 89 58 80 50 ou par mail : tourisme@valdargent.com Un panier pique-nique vous sera proposé sur inscription à l'Office de Tourisme au prix de 7€ comprenant boisson, sandwich et dessert.

