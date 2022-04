BALADE DÉCOUVERTE : LE BARRY ET LE CHÂTEAU DE MONTBRUN Lodève Lodève Catégories d’évènement: Hérault

Lodève Hérault A la confluence de deux rivières, la Lergue et la Soulondres, s’élève le Puech Montbrun sur lequel culminait, à 225 mètres d’altitude, un château médiéval ayant succédé à des “occupations” antiques. Le Groupe Archéologique Lodévois vous emmène à la découverte des vestiges du château et de son ancien quartier. Gratuit. Durée 1h30. Tout public

Gratuit – Tout public – Réservation obligatoire tourisme@lodevoisetlarzac.fr +33 4 67 88 86 44 https://www.tourisme-lodevois-larzac.fr/ A la confluence de deux rivières, la Lergue et la Soulondres, s’élève le Puech Montbrun sur lequel culminait, à 225 mètres d’altitude, un château médiéval ayant succédé à des “occupations” antiques. Le Groupe Archéologique Lodévois vous emmène à la découverte des vestiges du château et de son ancien quartier. Gratuit. Durée 1h30. Tout public

En cas de mauvais temps l’office de tourisme vous préviendra la veille au soir et l’animation sera reportée si possible.

Réservation obligatoire www.tourisme-lodevois-larzac.fr

Renseignements : à l’office de tourisme ou au 04 67 88 86 44 Lieu de rendez-vous : Dans le parc de Lodève, devant le monument aux morts Lodève

