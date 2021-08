Montbrison Clos Sainte-Eugénie Loire, Montbrison Balade découverte itinérante dans Moingt Clos Sainte-Eugénie Montbrison Catégories d’évènement: Loire

Montbrison

Balade découverte itinérante dans Moingt Clos Sainte-Eugénie, 18 septembre 2021, Montbrison. Balade découverte itinérante dans Moingt

Clos Sainte-Eugénie, le samedi 18 septembre à 15:00

Cette balade vous permettra de comprendre en quoi les découvertes des archéologues ont enrichi notre connaissance historique de l’ancienne cité thermale de Moingt. Point de rendez-vous : clos Sainte-Eugénie

25 personnes maximum (sous réserve des mesures sanitaires qui seront en vigueur à cette période).

Partez en balade sur les différents sites ayant fait l’objet de fouilles archéologiques à Moingt. Clos Sainte-Eugénie Avenue Thermale, 42600 Montbrison, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Montbrison Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loire, Montbrison Autres Lieu Clos Sainte-Eugénie Adresse Avenue Thermale, 42600 Montbrison, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Montbrison lieuville Clos Sainte-Eugénie Montbrison