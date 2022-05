Balade découverte gustative et botanique Gonneville-sur-Honfleur, 18 mai 2022, Gonneville-sur-Honfleur.

Balade découverte gustative et botanique Gonneville-sur-Honfleur

2022-05-18 12:30:00 – 2022-05-18

Gonneville-sur-Honfleur Calvados

Cueillette du plateau d’Honfleur à la côte Normande

Au cours d’une ballade bien choisie entre prairie, talus et bois, on identifie des espèces comestibles. On goute, on retient des recettes et des modes de conservations avec Rebecca les Jolies Fleurs, formée à l’herboristerie en 2011/12, cueilleuse professionnelle.

+33 6 89 99 29 01 https://www.rebeccalesjoliesfleurs.fr/

Rébecca les Jolies Fleurs

Gonneville-sur-Honfleur

dernière mise à jour : 2022-05-17 par