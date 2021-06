Vieux Vieux Balade découverte guidée Vieux Vieux Catégories d’évènement: Calvados

Vieux

Balade découverte guidée Vieux, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Vieux. Balade découverte guidée 2021-07-15 10:30:00 – 2021-07-15

Vieux Calvados Vieux À la découverte du village de Vieux. Vieux la Romaine a une histoire à raconter ; en réalité DES histoires. Une balade-découverte atypique, à travers les siècles et le regard de Bouvard et Pécuchet, héros de Flaubert. Si ces deux compères du 19ème siècle revenaient aujourd’hui, que diraient-ils ?

(5KM – 2H00) Sur réservation (nb de places limité). Chaussures de marche recommandées.

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Vieux Étiquettes évènement : Autres Lieu Vieux Adresse Ville Vieux lieuville 49.10604#-0.43593