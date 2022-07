Balade découverte guidée Thury-Harcourt-le-Hom Thury-Harcourt-le-Hom Catégories d’évènement: Calvados

Calvados Thury-Harcourt-le-Hom à la découverte de Thury-Harcourt

Thury Harcourt, un parcours à travers les siècles ! Cité où l’histoire de la Normandie s’est bâtie autour de son château (17e siècle) et de la Famille d’Harcourt. Découverte du quartier des tanneurs, des anciennes demeures, et de l’architecture de reconstruction.

Départ de l’office de tourisme à Thury-Harcourt Le Hom

Tarif : 10 €/ad., 5 €/10>17 ans, gratuit -10 ans. Réservation obligatoire

(nb de places limité) Chaussures de marche recommandées à la découverte de Thury-Harcourt

