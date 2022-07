Balade découverte guidée Saint-Rémy Saint-Rémy Catégories d’évènement: Calvados

2022-07-28

Calvados Saint-Rémy À la découverte du village de Saint-Rémy-sur-Orne. L’Histoire de Saint-Rémy-sur-Orne est liée à son paysage et l’exploitation de sous-sol, riche en minerai de fer. Elle va d’ailleurs laisser une empreinte indélébile dans la commune : paysage, construction de la cité, organisation sociale, conflits sociaux …

(4KM – 2H00)

Tarif : 10 €/ad., 5 €/10>17 ans, gratuit -10 ans. Réservation obligatoire

dernière mise à jour : 2022-07-26 par OT Suisse Normande

