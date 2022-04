Balade découverte et sensorielle Saint-Julien-de-Jonzy, 26 avril 2022, Saint-Julien-de-Jonzy.

Balade découverte et sensorielle Saint-Julien-de-Jonzy

2022-04-26 – 2022-04-26

Saint-Julien-de-Jonzy Saône-et-Loire Saint-Julien-de-Jonzy

Une balade en pleine forêt, ponctuée par des jeux ludiques et sensoriels.

Osez toucher, sentir, écouter et voir la nature autour de vous en exprimant vos émotions et en jouant avec vos ressentis …

Ressentez le vivant avec un autre regard, connectez-vous et laissez vous guider par vos sens !

Pour tout public – prévoir vêtements et chaussures adaptés, repas tiré du sac, bienveillance et gratitude.

