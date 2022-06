Balade découverte et commentée à La Roche-Chalais

Balade découverte et commentée à La Roche-Chalais, 3 juillet 2022, . Balade découverte et commentée à La Roche-Chalais

2022-07-03 10:00:00 – 2022-07-29 Balade découverte commentée à La Roche-Chalais (environ 4 -5 km)

Halte à la ferme du Méridien

Dégustation de produits locaux en fin de balade.

Tarifs : 2 € / gratuit pour les -12 ans

