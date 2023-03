Balade découverte entre buttes, paysages, et vallée humide de Monthault Monthault Monthault Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Balade découverte entre buttes, paysages, et vallée humide de Monthault, 7 juin 2023, Monthault
Vallée humide du bois Ainaux

2023-06-07

Le REEB, Réseau d'Éducation à l'Environnement en Bretagne est représenté aujourd'hui par plus de 120 structures ; parmi elles des associations, des collectivités territoriales, des établissements de formation, des travailleurs indépendants ; et plus de cinquante personnes individuelles qui font de l'éducation à l'environnement. Participez à la balade découverte à Monthault en réservant au 02 99 94 45 22.

