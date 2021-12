Chapelle-des-Bois Chapelle-des-Bois Chapelle-des-Bois, Doubs Balade découverte en raquettes à neige Chapelle-des-Bois Chapelle-des-Bois Catégories d’évènement: Chapelle-des-Bois

Chapelle-des-Bois Doubs EUR 25 150 Sortez des sentiers battus, prenez le temps d’écouter, d’observer et de mieux comprendre notre environnement en effectuant des balades collectives à la demi-journée.

Encadré par un de nos accompagnateurs, vous regarderez différemment ce qui vous entoure, la forêt, le pré-bois, la neige, les traces, le passage furtif d’un écureuil, le paysage. La marche avec des raquettes est accessible à tous.

10 participants maximum par groupe. Réservation obligatoire la veille minimum.

sortie possible également pour groupe constitué.

