Balade découverte en forêt de Loudéac Loudéac, 26 juillet 2022, Loudéac.

Balade découverte en forêt de Loudéac Loudéac

2022-07-26 – 2022-07-26

Loudéac Côtes d’Armor

Balade nature de 3 à 4 km accompagnée par le botaniste Pierre Danet, à la découverte de la biodiversité de la forêt : arbres, arbustes et autres plantes remarquables et d’éventuels champignons. Vers le crépuscule, le chant original d’un mystérieux oiseau, l’Engoulvent, pourra être entendu.

En juillet, rendez-vous à 19h45 à la croisée des Mares d’Abbas en forêt sur la route forestière les mardis 5 – 12 – 19 et 26

En août, rendez-vous à 19h45 à la croisée rouge en forêt sur la route forestière les mardis 2 – 9 – 16 – 23 et 30.

Loudéac

