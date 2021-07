Loudéac Loudéac Côtes-d'Armor, Loudéac Balade découverte en forêt de Loudéac Loudéac Loudéac Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Loudéac

Balade découverte en forêt de Loudéac Loudéac, 10 août 2021-10 août 2021, Loudéac. Balade découverte en forêt de Loudéac 2021-08-10 19:45:00 – 2021-08-10

Loudéac Côtes d’Armor Loudéac Balade nature de 4 à 5 km accompagnée par le botaniste Pierre Danet, à la rencontre de la faune et flore du massif forestier de Loudéac.

Rendez-vous à 19h45 à la croisée rouge en forêt,sur la route forestière.

Inscription obligatoire à l’Office de tourisme – Loudéac 02 96 28 25 17. Port du masque obligatoire. tourisme@centrebretagne.com +33 2 96 28 25 17 Balade nature de 4 à 5 km accompagnée par le botaniste Pierre Danet, à la rencontre de la faune et flore du massif forestier de Loudéac.

Rendez-vous à 19h45 à la croisée rouge en forêt,sur la route forestière.

Inscription obligatoire à l’Office de tourisme – Loudéac 02 96 28 25 17. Port du masque obligatoire. dernière mise à jour : 2021-07-20 par Office de tourisme Loudéac Communauté

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Loudéac Autres Lieu Loudéac Adresse Ville Loudéac lieuville 48.19972#-2.69256