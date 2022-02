Balade découverte: empruntons les sentiers de Saint-Leu-d’Esserent à Villers-sous-Saint-Leu Saint-Leu-d’Esserent, 9 mars 2022, Saint-Leu-d'Esserent.

Balade découverte: empruntons les sentiers de Saint-Leu-d’Esserent à Villers-sous-Saint-Leu Saint-Leu-d’Esserent

2022-03-09 13:30:00 – 2022-03-09 16:30:00

Saint-Leu-d’Esserent Oise Saint-Leu-d’Esserent

Au départ de Saint-Leu d’Esserent nous observerons quelques beaux édifices, Château, Abbatiale… nous cheminerons à travers champs jusqu’aux carrières en exploitation, pour découvrir des paysages variés, et pourquoi pas quelques traces d’animaux de nos campagnes. En suivant les sentiers nous arriverons à Villers-sous-Saint-Leu, une jolie commune, qui dispose elle aussi d’un patrimoine historique intéressant, château, église, borne, pigeonnier…

Nous poursuivrons notre balade en longeant l’Oise et peut-être pourrons-nous observer la faune et la flore qui se cachent le long du chemin.

Sortie animée par Annie OCANA, guide nature et patrimoine, labellisée Valeurs Parc naturel régional

(Durée 3h, 9km)

Chaussures adaptées à la marche recommandées.

Tout public dès 8 ans.

Lieu de rendez-vous indiqué à l’inscription

Sur réservation : annieocana@orange.fr / 06 10 84 83 41 / www.decouvertenaturepatrimoine.com

Au départ de Saint-Leu d’Esserent nous observerons quelques beaux édifices, Château, Abbatiale… nous cheminerons à travers champs jusqu’aux carrières en exploitation, pour découvrir des paysages variés, et pourquoi pas quelques traces d’animaux de nos campagnes. En suivant les sentiers nous arriverons à Villers-sous-Saint-Leu, une jolie commune, qui dispose elle aussi d’un patrimoine historique intéressant, château, église, borne, pigeonnier…

Nous poursuivrons notre balade en longeant l’Oise et peut-être pourrons-nous observer la faune et la flore qui se cachent le long du chemin.

Sortie animée par Annie OCANA, guide nature et patrimoine, labellisée Valeurs Parc naturel régional

(Durée 3h, 9km)

Chaussures adaptées à la marche recommandées.

Tout public dès 8 ans.

Lieu de rendez-vous indiqué à l’inscription

Sur réservation : annieocana@orange.fr / 06 10 84 83 41 / www.decouvertenaturepatrimoine.com

annieocana@orange.fr +33 6 10 84 83 41 https://decouvertenaturepatrimoine.com/

Au départ de Saint-Leu d’Esserent nous observerons quelques beaux édifices, Château, Abbatiale… nous cheminerons à travers champs jusqu’aux carrières en exploitation, pour découvrir des paysages variés, et pourquoi pas quelques traces d’animaux de nos campagnes. En suivant les sentiers nous arriverons à Villers-sous-Saint-Leu, une jolie commune, qui dispose elle aussi d’un patrimoine historique intéressant, château, église, borne, pigeonnier…

Nous poursuivrons notre balade en longeant l’Oise et peut-être pourrons-nous observer la faune et la flore qui se cachent le long du chemin.

Sortie animée par Annie OCANA, guide nature et patrimoine, labellisée Valeurs Parc naturel régional

(Durée 3h, 9km)

Chaussures adaptées à la marche recommandées.

Tout public dès 8 ans.

Lieu de rendez-vous indiqué à l’inscription

Sur réservation : annieocana@orange.fr / 06 10 84 83 41 / www.decouvertenaturepatrimoine.com

jcomp

Saint-Leu-d’Esserent

dernière mise à jour : 2022-02-15 par