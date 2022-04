Balade découverte : Dunes et étangs de Trévignon Trégunc Trégunc Catégories d’évènement: Finistère

Trégunc

Balade découverte : Dunes et étangs de Trévignon Trégunc, 21 juillet 2022, Trégunc.

2022-07-21 – 2022-07-21

Trégunc Finistère Trégunc En matinée, le site naturel protégé du Conservatoire du Littoral, vous dévoilera sa faune et sa flore entre étang, dune et plage. Possibilité de disposer d’une chenillette pour fauteuils roulants, sur réservation.

Age minimum conseillé : 6 ans

Durée : 2h00 Réservation obligatoire la veille avant 12h00.

Tarifs : 8€ / Réduit* : 5€ / Gratuit moins de 12 ans

