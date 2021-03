Gif-sur-Yvette gare RER Gif sur Yvette Gif-sur-Yvette balade « découverte du plateau de Saclay et de ses enjeux ». gare RER Gif sur Yvette Gif-sur-Yvette Catégorie d’évènement: Gif-sur-Yvette

gare RER Gif sur Yvette, le dimanche 14 mars à 10:30

Le Collectif Citoyen contre la Ligne 18 organise ce dimanche une balade « découverte du plateau de Saclay et de ses enjeux ».

—————————————————————————————————————————– C’est une belle occasion de découvrir le plateau de Saclay, de comprendre ce qui se joue avec le projet de ligne 18 du Grand Paris Express, de rencontrer les gens qui se mobilisent pour la sauvegarde de ces terres agricoles. La balade sera ponctuée par des prises de paroles des membres du Collectif. ### RDV 10h30 à la gare de Gif-sur-Yvette (Rer B) dimanche 14 mars. Apportez de quoi pique-niquer ensemble ! Lien de l’événement sur Facebook : [https://fb.me/e/JmjDuyj3](https://fb.me/e/JmjDuyj3) A partager sans modération ! Plus d’info sur ce collectif : [https://www.facebook.com/nonalaligne18/?__xts__[0]=68.ARDDdj3VcsqdQGt-Y9a7W8WrQ4hPCH0zJTDcjVEv7wMXhviFQ3hhpHhuFAMpniRQFWfPUKI1Za3A3lw26mf3I94FsLbf-tsmGht-a7F9cX5YPDRhJPUaC8Tz33f3ldSJ5n2VWGsEsn3Rc_4mJLeyuXSEMNMh6w4jmtJRKQ0t908qZCuW2dIA14C3CqefatVFTDjWMyQRF2lDVFXU5TyDxPHfR3USV8DhBTmpSTwyWp-j6qAJbIXYrVldyGvK1VYp3_dQv0vWHawu6vVpJpsrFfRcen-pufJYmYwaD0iw_aZbrLFmh-cP3TiMt7gJv5ITrKI](https://www.facebook.com/nonalaligne18/?__xts__[0]=68.ARDDdj3VcsqdQGt-Y9a7W8WrQ4hPCH0zJTDcjVEv7wMXhviFQ3hhpHhuFAMpniRQFWfPUKI1Za3A3lw26mf3I94FsLbf-tsmGht-a7F9cX5YPDRhJPUaC8Tz33f3ldSJ5n2VWGsEsn3Rc_4mJLeyuXSEMNMh6w4jmtJRKQ0t908qZCuW2dIA14C3CqefatVFTDjWMyQRF2lDVFXU5TyDxPHfR3USV8DhBTmpSTwyWp-j6qAJbIXYrVldyGvK1VYp3_dQv0vWHawu6vVpJpsrFfRcen-pufJYmYwaD0iw_aZbrLFmh-cP3TiMt7gJv5ITrKI)

Gratuit

Proposé par Le Collectif Citoyen contre la Ligne 18
gare RER Gif sur Yvette
Rue de la Gare 91190 Gif-sur-Yvette

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-14T10:30:00 2021-03-14T14:00:00

