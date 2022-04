Balade découverte du petit patrimoine en Pays Gallo Départ Syndicat d’Initiative Bain-de-Bretagne Catégories d’évènement: Bain-de-Bretagne

Ille-et-Vilaine

Balade découverte du petit patrimoine en Pays Gallo Départ Syndicat d’Initiative, 14 mai 2022, Bain-de-Bretagne. Balade découverte du petit patrimoine en Pays Gallo

Départ Syndicat d’Initiative, le samedi 14 mai à 14:00 gratuit mais inscriptions obligatoires au Syndicat d’Initiaitve

Samedi 14 mai 2022. 14h. Balade de 2h dans Bain de Bretagne et environnement proche pour la découverte du petit patrimoine local. Départ Syndicat d’Initiative 17 rue de l’Hôtel de Ville 35500 Bain de Bretagne Bain-de-Bretagne Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T14:00:00 2022-05-14T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bain-de-Bretagne, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Départ Syndicat d'Initiative Adresse 17 rue de l'Hôtel de Ville 35500 Bain de Bretagne Ville Bain-de-Bretagne lieuville Départ Syndicat d'Initiative Bain-de-Bretagne Departement Ille-et-Vilaine

Départ Syndicat d'Initiative Bain-de-Bretagne Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bain-de-bretagne/

Balade découverte du petit patrimoine en Pays Gallo Départ Syndicat d’Initiative 2022-05-14 was last modified: by Balade découverte du petit patrimoine en Pays Gallo Départ Syndicat d’Initiative Départ Syndicat d'Initiative 14 mai 2022 Bain-de-Bretagne Départ Syndicat d'Initiative Bain-de-Bretagne

Bain-de-Bretagne Ille-et-Vilaine