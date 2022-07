Balade découverte du Patrimoine local Broons Broons Catégories d’évènement: Broons

Côtes d’Armor Broons Au programme : départ en car de Broons à 8h45, direction Sévignac le matin (château de la Béchardière, moulin de la Ville es Brets, vignes de la Hautière, repas payant le midi à Rochereuil), puis Plénée-Jugon l’après-midi

(manoir de la Grand-mère, et l’abbaye de Boquen). Retour à Broons pour 18h30.

Rdv parking de la médiathèque de Broons

Inscription en mairie de Broons ou par mail daoudour.broons@hotmail.com

(manoir de la Grand-mère, et l'abbaye de Boquen). Retour à Broons pour 18h30.

Rdv parking de la médiathèque de Broons

