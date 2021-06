Balade-découverte du mont Brouilly par ses vignerons Espace des Brouilly, 19 juin 2021-19 juin 2021, Saint-Lager.

Balade-découverte du mont Brouilly par ses vignerons

Espace des Brouilly, le samedi 19 juin à 10:00

**Samedi 19 juin 2021, les vignerons de la commission environnement et paysages de Terre des Brouilly en partenariat avec la Chambre d’Agriculture du Rhône joueront les guides lors d’une promenade sur la partie sud du mont Brouilly. Découvrez la richesse géologique du célèbre mont et les pratiques agroécologiques engagées dans les vignes pour le maintien de la biodiversité.** **SOUS LE SIGNE DU GÉOPARC BEAUJOLAIS** L’événement s’inscrit dans le programme riche des géo-événements orchestré par le Géoparc mondial UNESCO du Beaujolais. Visualisez les multiples facettes géologiques du mont Brouilly, témoin de l’histoire de la Terre sur plusieurs millions d’années, entre les schistes métamorphiques (pierres bleues) de l’ère primaire aux granites de l’ère secondaire. Goûtez cette géologie ! Une dégustation des terroirs de Brouilly et Côte de Brouilly sera proposée en fin de parcours à l’Espace des Brouilly en présence des vignerons. **AU FIL DE LA PROMENADE** • 2h30 de découverte guidée sur la biodiversité soutenue par les vignerons • Quiz pour les enfants à remplir pendant le parcours • Ateliers pédagogiques au fil de la promenade : **Agrosystème :** lecture de paysage, bienfaits des haies, arbres, mares et rivières, et rôle de la faune. Par Jérôme Berruyer – Fédération des chasseurs du Rhône et de la Métropole de Lyon **Biodiversité floristiques :** espèces, utilités, usages et comestibilité – Par Gabrielle Caramanna, Amply’flore **Insectes et biodiversité :** changement des pratiques et des comportements en faveur des insectes et de leurs relations avec les plantes – Par Arthropologia **Géologie des vins :** histoire de pierres, typicité et diversité des sols, découverte de l’histoire de la bouteille – Par les Amis du Géoparc Beaujolais Fin de journée festive au Clos Vitis – Espace des Brouilly (_food-truck_ et animation musicale).

Sur réservation

1er géo-événement en Terre des Brouilly !

Espace des Brouilly Parc de la Mairie 69220 Saint-Lager Saint-Lager Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-19T10:00:00 2021-06-19T22:00:00