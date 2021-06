VILLERVILLE Place du Lavoir Villerville Balade découverte du Littoral Place du Lavoir VILLERVILLE Catégorie d’évènement: Villerville

Place du Lavoir, le samedi 7 août à 12:30

Découvrez lors dune balade le long du littoral normand les falaises des Roches noires. Sa faune cachée sous les roches noires de la plage. Ses multiples milieux naturels en passant par les sentiers aménagés du parc des Graves. (3km/2h) – Niveau 1

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-07T12:30:00 2021-08-07T14:00:00

