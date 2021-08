Nantes Parc de la Gaudinière Loire-Atlantique, Nantes Balade découverte du Cens Parc de la Gaudinière Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Balade découverte du Cens Parc de la Gaudinière, 18 septembre 2021, Nantes. Balade découverte du Cens

Parc de la Gaudinière, le samedi 18 septembre à 14:00 Sur inscription. Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

Découverte de la faune et de la flore, du fonctionnement et de l’histoire de la rivière. Parc de la Gaudinière Boulevard Robert Schuman, 44300 Nantes Nantes Breil – Barberie Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Parc de la Gaudinière Adresse Boulevard Robert Schuman, 44300 Nantes Ville Nantes lieuville Parc de la Gaudinière Nantes