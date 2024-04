Balade découverte du bois de Merrien, propriété du Conservatoire du littoral La Semaine de nos Rias 2024 Parking du Corps de Garde Moëlan-sur-Mer, dimanche 28 avril 2024.

Découverte du bois de Merrien, acquis par le Conservatoire du Littoral dès 1975 et toujours géré par l’ONF.

Ce bois accroché aux rives de la ria de Merrien, situé sur l’une des plus belle portion de GR 34 de notre territoire.

Arnaud Fortin, guide forestier, vous révélera pourquoi il est vital de préserver cette forêt fluviale composée de feuillus et de plus en plus de résineux, réserve biologique et vrai corridor pour la faune. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 15:00:00

fin : 2024-04-28

Parking du Corps de Garde Lieu-dit Kerouant

Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne

