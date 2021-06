Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur 65120, Luz-Saint-Sauveur Balade découverte des plantes sauvages Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur Catégories d’évènement: 65120

Balade découverte des plantes sauvages Luz-Saint-Sauveur, 9 juin 2021-9 juin 2021, Luz-Saint-Sauveur. Balade découverte des plantes sauvages 2021-06-09 18:00:00 18:00:00 – 2021-06-09 LUZ-SAINT-SAUVEUR 26 , place Saint-Clément

Luz-Saint-Sauveur 65120 Jardinière cueilleuse dans nos vallées, Muriel vous propose de l’accompagner à la découverte, la reconnaissance et la dégustation des plantes les plus courantes.

Aussi appelées « les simples » vous pourrez les retrouver autour de chez vous.

