BALADE “DÉCOUVERTE DES PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES” Vay, 2 octobre 2021, Vay.

BALADE “DÉCOUVERTE DES PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES” 2021-10-02 – 2021-10-02

Vay Loire-Atlantique Vay

EUR 15 Venez (re)découvrir les plantes comestibles de notre région ! Lors d’une balade ludique et ressourçante, apprenez à reconnaître les plantes comestibles, quelles parties de la plante vous pouvez consommer, et des recettes simples et gourmandes pour les déguster !

Public : adolescents et adultes

Durée : 1h30

Tarif : 15 € (chèque ou espèces)

Accessibilité personnes handicapées : oui

Réservation obligatoire : jardin.achille44@gmail.com ou 06 82 19 12 17 (Bien indiquer le nombre de participants ET nom / prénom et numéro de téléphone).

découvrir les plantes comestibles de notre région

jardin.achille44@gmail.com

Venez (re)découvrir les plantes comestibles de notre région ! Lors d’une balade ludique et ressourçante, apprenez à reconnaître les plantes comestibles, quelles parties de la plante vous pouvez consommer, et des recettes simples et gourmandes pour les déguster !

Public : adolescents et adultes

Durée : 1h30

Tarif : 15 € (chèque ou espèces)

Accessibilité personnes handicapées : oui

Réservation obligatoire : jardin.achille44@gmail.com ou 06 82 19 12 17 (Bien indiquer le nombre de participants ET nom / prénom et numéro de téléphone).

dernière mise à jour : 2021-09-23 par