2022-02-12 14:30:00 – 2022-02-12 17:00:00 à la Maison de la Nature et de l’Environnement PUYDARRIEUX

Puydarrieux Hautes-Pyrénées Puydarrieux Sur inscription : 5€ adulte ; 3.50€ jeunes -12 ans et adhérents Rdv Site de la MNE65.

Nous vous proposons de les observer à travers le visionnage des images de la caméra puis depuis différents points d’observation au lac de Puydarrieux. accueil@maisondelanature65.com +33 5 62 33 61 66 http://www.maisondelanature65.com/ Sur inscription : 5€ adulte ; 3.50€ jeunes -12 ans et adhérents à la Maison de la Nature et de l’Environnement PUYDARRIEUX Puydarrieux

