BALADE DÉCOUVERTE DES ÂNES ET DE L’ESCARGOLINE Nort-sur-Erdre

2022-02-18 – 2022-02-18

BALADE DÉCOUVERTE DES ÂNES ET DE L'ESCARGOLINE
2022-02-18
Nort-sur-Erdre, Loire-Atlantique

Au cours de l'après-midi, nous rencontrerons et préparerons les ânes, découvrirons le fonctionnement de l'Escargoline et partirons pour une balade. Les personnes à mobilité réduite sont bienvenues. 14 € / personne, goûter bio compris. 

Réservation obligatoire : lesanesdubiauchemin@free.fr ou 06 16 14 43 77
https://lafermedubiauchemindeslandes-30.webself.net/

