Balade découverte depuis les passages couverts au jardin des Tuileries, 27 mars 2022, .

Date et horaire exacts : Le dimanche 27 mars 2022

de 13h00 à 18h00

gratuit

Proposer aux personnes désirant découvrir Paris par ses passages couverts depuis les grands boulevards jusqu’au jardin des Tuileries.





Gracieusement & gratuitement laissez-vous guider par nos guides dans les passages secrets et galeries couvertes le temps d’une balade surprenante.

DIMANCHE 27 mars rendez-vous à 13h30 avec Annie, & Thierry à la station Grands Boulevards, départ 13h45

MERCI DE RESERVER AFIN DE CONNAITRE LE POINT DE RENDEZ-VOUS POUR REJOINDRE NOTRE PETIT GROUPE AU 01.455.456.52

Les passages couverts sont un ensemble de voies construites entre les immeubles afin d’améliorer la circulation parisienne ou d’y accueillir des galeries commerçantes. Situés sur la Rive Droite et proches des grands boulevards, ces structures étaient destinées à une clientèle aisée. Les passages connurent leur âge d’or dans la première moitié du XIXème siècle, Paris en comptait alors plus de 130. Ils furent délaissés suite aux grands travaux haussmanniens et à l’apparition des grands magasins.

Admirez la beauté de ces lieux, finement conservés au fil du temps, grâce aux diverses rénovations qui permettent un renouvellement constant tout en préservant le côté authentique.

Le temps d’une balade traversant le 2ème et le 9ème arrondissement, parcourir et découvrir de nombreux passages emblématiques parmi ceux qui demeurent aujourd’hui encore ouverts et accessibles au public.

Nous débuterons la visite au Palais Royal ou se trouvait la première galerie couverte en 1786.

– La galerie Véro Dodat, une des rares galeries a avoir gardé ses devantures d’ origine.

– La galerie Vivienne ou a vécu le célèbre bagnard François Vidocq qui a inspiré Balzac pour le personnage de Vautrin dans le père Goriot.. Ensuite nous nous dirigerons a quelques pas, vers les grands boulevards.

– Le passage des panoramas. Pourquoi des panoramas? le plus ancien passage couvert restant à Paris et le théâtre ayant appartenu à Jean-Paul Belmondo.

– Le passage Jouffroy et l’hôtel Chopin et terminerons la visite par le passage Verdeau et ses galeristes.

Les points forts :

– Une balade originale qui vous permettra de traverser plusieurs quartiers via ses passages “secrets”

– Une sélection des plus belles galeries couvertes encore en activité

– Une découverte de métiers artisanaux

– Pour clôturer cette jolie balade par les jardins des Tuileries ou notre pot de l’amitié sera proposé.

Contact : 0145545652 nouvelledimension@free.fr http://nouvelledimension.free.fr

