Saint-Brieuc Cathédrale Saint-Étienne de Saint-Brieuc Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Balade découverte de Saint-Brieuc Cathédrale Saint-Étienne de Saint-Brieuc Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc

Balade découverte de Saint-Brieuc Cathédrale Saint-Étienne de Saint-Brieuc, 4 novembre 2021, Saint-Brieuc. Balade découverte de Saint-Brieuc

Cathédrale Saint-Étienne de Saint-Brieuc, le jeudi 4 novembre à 14:00

Une balade jusqu’au cimetière Saint-Michel par les collines des deux vallées. Elle se terminera par un petit tour des tombes remarquables du cimetière (Abherve, Charner, père d’Albert Camus…) Ur valeadenn heñchet gant Herve Gouedard a ginnigomp d’ar Yaou 4 a viz Du e Sant-Brieg. — Loc’hañ a refomp eus tal iliz-veur Sant-Brieg ( tu ar prefeti ) betek bered sant-Mickel, dre krêc’hiennoù an div draonienn ( liorzhig Alfred de Musset, Tertre Aubé, pont Roc’h-an-Nec’h, ha distro deus an tu all, a-us d’ar Gouedig ar wech-se ) Echuet e vo gant un tammig tro dre ar vered, ma vo diskouezet bezioù heverk ( Abherve, Charner, tad Albert Camus, Vefa de Saint-Pierre, lesanvet “Brug ar Menez”). Diskouezet e vo ivez delwenn Anatol Ar Braz, a zo e-kichenik ar vered. Daoust ma vo eeun ha plaen ar straedoù, gwenodennoù serzh a vo ivez a-wechoù, ret e vo kaout botoù mat ! Emgav dirak iliz-veur ( tu ar prefeti ) da 2e d’ar Yaou 4 a viz Du ! Commentée par Hervé Gouedard de Baleerien ar Vro Cathédrale Saint-Étienne de Saint-Brieuc Place du Général de Gaulle, Saint-Brieuc Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-04T14:00:00 2021-11-04T15:00:00

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Autres Lieu Cathédrale Saint-Étienne de Saint-Brieuc Adresse Place du Général de Gaulle, Saint-Brieuc Ville Saint-Brieuc lieuville Cathédrale Saint-Étienne de Saint-Brieuc Saint-Brieuc