Bois du Déhès, le dimanche 3 octobre à 10:00

Dans le cadre, également, de l’animation du Parc des Jalles de Bordeaux Métropole. Animé par l’association Écosite du Bourgailh.

Gratuit, sur inscription

Au cours de cette balade les participants vont découvrir ce milieu de vie et les espèces qui l’habitent. Bois du Déhès Chemin du Moulinat 33185 LE HAILLAN Le Haillan Gironde

