Balade découverte de la réserve naturelle et observation des oiseaux Lussat, mardi 22 octobre 2024.

Grâce à cette balade guidée sur les sentiers et dans un observatoire, vous pourrez observer les espèces animales et végétales caractéristiques de la Réserve Naturelle et apprendre à connaître leur mode de vie et leur fragilité. Vous découvrirez aussi l’histoire du lieu et les actions menées pour la conservation de la nature. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-22

fin : 2024-10-22

Etang des Landes

Lussat 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine rn-etang-landes@creuse.fr

