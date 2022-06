Balade découverte de la flore des milieux naturels de Le Faouët Le Faouët, 26 juin 2022, Le Faouët.

Balade découverte de la flore des milieux naturels de Le Faouët

Place de l’Eglise Le Faouët Côtes d’Armor

2022-06-26 – 2022-06-26

Côtes d’Armor

L’association Avel Ar C’hoat organise une balade découverte de la flore des milieux naturels de Le Faouët. Vous apprendrez, par une approche sensible, à reconnaître la flore et à comprendre la diversité des milieux. Rendez-vous place de l’église. Prévoyez un bloc-notes, un carnet à dessins, des crayons, votre appareil photo si vous le souhaitez ainsi qu’un pique-nique et une tenue adaptée en fonction de la météo. Balade ouverte aux adultes et aux enfants, sur inscriptions.

+33 6 61 78 26 47

