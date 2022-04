Balade découverte de la faune & flore de la pointe St-Mathieu Plougonvelin Plougonvelin Catégories d’évènement: Finistère

Pascal Gautier propose des balades afin de découvrir la faune et la flore exceptionnelle sur le sentier littoral du site de la pointe Saint-Mathieu. Vous aurez l'opportunité de découvrir la silène maritime ou l'armérie maritime. Cette végétation s'est adaptée aux conditions climatiques difficiles de la vie en bord de mer.

