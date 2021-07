Saint-Julien-la-Genête Saint Julien La Genête Creuse, Saint-Julien-la-Genête Balade Découverte de la biodiversité locale Saint Julien La Genête Saint-Julien-la-Genête Catégories d’évènement: Creuse

Saint-Julien-la-Genête

Balade Découverte de la biodiversité locale Saint Julien La Genête, 2 octobre 2021, Saint-Julien-la-Genête. Balade Découverte de la biodiversité locale

Saint Julien La Genête, le samedi 2 octobre à 09:30

Partons à la découverte de la faune et la flore le long du chemin creux passant par la fontaine de Saint-Julien. Cette balade nous permettra de découvrir le patrimoine local et d’observer le bocage creusois.

sur inscription

Partons sur les chemins creusois à la découverte de la faune et de la flore locales Saint Julien La Genête 23110 Saint-Julien-la-Genête Creuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T09:30:00 2021-10-02T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Creuse, Saint-Julien-la-Genête Autres Lieu Saint Julien La Genête Adresse 23110 Ville Saint-Julien-la-Genête lieuville Saint Julien La Genête Saint-Julien-la-Genête