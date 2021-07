Anzême mairie Anzême, Creuse Balade Découverte de la biodiversité locale mairie Anzême Catégories d’évènement: Anzême

mairie, le samedi 2 octobre à 14:30

Dans le cadre des 48h Nature, venez découvrir avec un autre œil la commune d’Anzême. Lors de cette courte balade nous observerons de plus près la biodiversité que nous côtoyons au quotidien mais que nous ne connaissons pas forcément.

sur inscription

2021-10-02T14:30:00 2021-10-02T16:30:00

