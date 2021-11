Bouvines Mairie de Bouvines Bouvines, Nord Balade découverte de la Bataille de Bouvines Mairie de Bouvines Bouvines Catégories d’évènement: Bouvines

Nord

Balade découverte de la Bataille de Bouvines

Mairie de Bouvines, le vendredi 6 mai 2022 à 14:30

La célèbre bataille de Bouvines (son contexte, son déroulement, ses conséquences) racontée en traversant le théâtre de l’événement.

Sur inscription : gratuit (adhérent) / 6€ (non adhérent)

Balade commentée avec notre bénévole Dominique Verhaeghe. Mairie de Bouvines 153 chaussée Brunehaut Bouvines Nord

2022-05-06T14:30:00 2022-05-06T16:30:00

