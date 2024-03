Balade découverte dans le village du Bouchet et du chantier de la Maison de la Rénovation Rosnay, samedi 21 septembre 2024.

Visites de sites, chantiers participatifs de restauration ou de rénovation, inventaire participatif du patrimoine bâti, initiations, ateliers thématiques… La Fabrique du Patrimoine est un projet collaboratif et porté par le Parc de la Brenne, autour du patrimoine bâti, des savoir-faire …

Au pied du château du Bouchet, nous découvrirons l’histoire de son village à travers ses bâtiments, des châtellenies médiévales à la création de la maison du Parc. Sur le site de la maison du Parc, nous découvrirons ensuite le chantier de la maison de la Rénovation ; la transformation de deux bâtiments du XVIIe et XVIIIe siècles qui accueilleront prochainement les locaux de la maison de la Rénovation ainsi qu’un espace dédié à la démonstration de matériaux bio et géo-sourcés. Ces bâtiments sont les supports de différentes techniques comme l’isolation de la toiture par l’extérieur, une ventilation naturelle, une dalle en terre crue, des enduits isolants terre chanvre…tout en respectant les caractéristiques architecturales patrimoniales du territoire. EUR.

Début : 2024-09-21 14:00:00

fin : 2024-09-21 15:30:00

Le Bouchet

Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire tourisme@parc-naturel-brenne.fr

