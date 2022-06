Balade découverte dans le Rangen Thann Thann Catégories d’évènement: 68800

Thann

Balade découverte dans le Rangen Thann, 10 juillet 2022, Thann. Balade découverte dans le Rangen Thann

2022-07-10 – 2022-07-10

Thann 68800 EUR Le Rangen, un vignoble d’exception : le plus méridional d’Alsace, le seul à être classé Grand Cru dans sa totalité. Ses coteaux, orientés plein sud, s’étendent sur une surface de 22 ha avec des pentes allant jusqu’à 45°. Cette balade dans le vignoble avec la famille Schnebelen, vous permettra de découvrir le travail de la vigne et ses spécificités, mais aussi de découvrir le fameux Grand Cru. Une découverte de 2 vins vous sera proposée pour clôturer cette visite. Balade découverte du vignoble du Rangen, de son sentier viticole et dégustation avec la famille Schnebelen. Le Rangen, un vignoble d’exception : le plus méridional d’Alsace, le seul à être classé Grand Cru dans sa totalité. Ses coteaux, orientés plein sud, s’étendent sur une surface de 22 ha avec des pentes allant jusqu’à 45°. Cette balade dans le vignoble avec la famille Schnebelen, vous permettra de découvrir le travail de la vigne et ses spécificités, mais aussi de découvrir le fameux Grand Cru. Une découverte de 2 vins vous sera proposée pour clôturer cette visite. Thann

dernière mise à jour : 2022-05-23 par

Détails Catégories d’évènement: 68800, Thann Autres Lieu Thann Adresse Ville Thann lieuville Thann Departement 68800

Thann Thann 68800 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thann/

Balade découverte dans le Rangen Thann 2022-07-10 was last modified: by Balade découverte dans le Rangen Thann Thann 10 juillet 2022 68800 Thann

Thann 68800