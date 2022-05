Balade-découverte commentée de la Ligoire et son écosystème Bibliothèque municipale Mouzay Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Mouzay

Balade-découverte commentée de la Ligoire et son écosystème Bibliothèque municipale, 4 juin 2022, Mouzay. Balade-découverte commentée de la Ligoire et son écosystème

Bibliothèque municipale, le samedi 4 juin à 09:30 Rendez-vous 9h30 place de la Mairie 37600 Mouzay

Balade-découverte commentée tout public de la Ligoire et l’écosystème de sa source à la zone humide par Guillaume Guérineau, animateur du bassin versant de Loches Sud Touraine. Distance environ 1,5km Bibliothèque municipale 10, place de la Mairie 37600 Mouzay Mouzay Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T09:30:00 2022-06-04T12:00:00

