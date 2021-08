Félines Félines Félines, Haute-Loire Balade découverte: Balade d’Almancette à Almance Félines Félines Catégories d’évènement: Félines

Haute-Loire

Balade découverte: Balade d’Almancette à Almance Félines, 9 août 2021, Félines. Balade découverte: Balade d’Almancette à Almance 2021-08-09 14:00:00 14:00:00 – 2021-08-09 12:30:00 12:30:00

Félines Haute-Loire Félines EUR Par Rémy Désécures, animateur nature

Balade nature dans les ambiances champêtres du plateau des sources de la Chamalière, affluent de l’Arzon,entre prairies fleuries et forêts aux influences montagnardes, avec le monde discret de la pie-grièche écorcheur, dernière mise à jour : 2021-08-02 par

Détails Catégories d’évènement: Félines, Haute-Loire Autres Lieu Félines Adresse Ville Félines lieuville 45.27104#3.7447