Haute-Loire Venez admirer les milans noirs (très beau rapace visiteur d’été de retour d’Afrique) sur le site des étangs. A cette période, les premiers nicheurs accompagnés d’individus non-nicheurs forment parfois de gros dortoirs. +33 7 68 70 32 73 Etangs de Bas en Basset Camping la Garenne Bas-en-Basset

